Знижені тарифи на газ затвердять з 19 січня, тож економія становитиме до 800 гривень на місяць. Зараз же на ринку місцеві газові компанії зловживають своїм становищем.

Тож йдеться зовсім не про руйнування реформи газу. Таку думку в ефірі 24 каналу розповів Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки та ексміністр розвитку економіки, а зараз позаштатний радник керівника Офісу Президента.

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Регулювання ринку

Незалежно від суми, тарифів – є ринкова ціна. Але облгаззбути – місцеві компанії-монополісти продають газ дорожче. Це і є зловживання ринковою позицією, вважає Милованов.

Тож мова йде не про зміну чи руйнування реформи ринку газу, а про зловживання облгаззбутами, які контролюють майже 90% ринку,

– сказав Милованов.

Він пояснив, що зазвичай місцеві газзбути можуть збільшувати маржу до 40%. Багато з цих компаній належать представникам ОПЗЖ, тому прибутки у них надзвичайно великі. На думку Милованова, тому й потрібне регулювання.

"Мова не йде про те, щоб виводити газзбути з ринку, а те, щоб вони поставили ринкову ціну", – зазначив Милованов.

Ексміністр наголосив, що реформу змінювати не будуть, а після закінчення карантину все автоматично повернеться до тієї ж структури ринку, яка була раніше.

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