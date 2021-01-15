Милованов про ціну на газ: Йдеться не про руйнування реформи, а про зловживання облгазами
Знижені тарифи на газ затвердять з 19 січня, тож економія становитиме до 800 гривень на місяць. Зараз же на ринку місцеві газові компанії зловживають своїм становищем.
Тож йдеться зовсім не про руйнування реформи газу. Таку думку в ефірі 24 каналу розповів Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки та ексміністр розвитку економіки, а зараз позаштатний радник керівника Офісу Президента.
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Регулювання ринку
Незалежно від суми, тарифів – є ринкова ціна. Але облгаззбути – місцеві компанії-монополісти продають газ дорожче. Це і є зловживання ринковою позицією, вважає Милованов.
Тож мова йде не про зміну чи руйнування реформи ринку газу, а про зловживання облгаззбутами, які контролюють майже 90% ринку,
– сказав Милованов.
Він пояснив, що зазвичай місцеві газзбути можуть збільшувати маржу до 40%. Багато з цих компаній належать представникам ОПЗЖ, тому прибутки у них надзвичайно великі. На думку Милованова, тому й потрібне регулювання.
"Мова не йде про те, щоб виводити газзбути з ринку, а те, щоб вони поставили ринкову ціну", – зазначив Милованов.
Ексміністр наголосив, що реформу змінювати не будуть, а після закінчення карантину все автоматично повернеться до тієї ж структури ринку, яка була раніше.
Дивіться більше у відео 24 каналу: Милованов про регулювання ціни на газ
Що відомо про зниження ціни на газ
- З 1 лютого максимальна ціна газу по Україні буде 6,99 гривень за куб.
- Тариф на розподіл – максимум 1,79 гривені.
- Ціна буде майже однаковою по країні, без значних відмінностей, як зараз.
- За даними нардепів, сума у платіжках з 1 лютого зменшиться на 500 – 800 гривень. Кабмін запровадить державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону.
- Такому рішенню передували акції протесту у низці регіонів, адже з першого січня здорожчали газ та електроенергія.
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