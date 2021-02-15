МВФ обкакався, а не Україна, – Милованов про закиди щодо невдачі в переговорах

Джерело:Фейсбук Тимофія Милованова
Радник голови Офісу Президента України та ексміністр економіки Тимофій Милованов емоційно відреагував на закиди у невдачі в переговорах із МВФ. У коментарях на своєму фейсбуці він написав, що місія МВФ в Україні "обкакалася".
Почалася дискусія з того, що Милованов запостив у своєму фейсбуці пост про успішну зустріч зі спадкоємним принцом ОАЕ.
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Ексочільник міністерства економіки зазначив, що йому пощастило побувати на зустрічі в складі офіційної делегації. У пості Милованов написав, що голова ОАЕ дав завдання своїй команді збільшити в 10 разів товарообіг та інвестиції в агропромисловість з Україною за кілька років. Зрештою, сума мала б сягти 2 мільярдів доларів на рік.
У коментарях користувачі почали іронізувати, що Україні не вдалося домовитися з МВФ, відтак уряд пішов іншим напрямком і почав зі співпраці з ОАЕ.
На коментар про те, що Україна "обкакалася", Милованов відповів, що насправді обкакався МВФ.
Коментар Милованова про те, що "МВФ обкакався" / Скриншот
Депутати близькі до групи "ви самі знаєте кого" пишуть, що співпраця з МВФ "потребує перегляду". Ні, не потребує. У нас є різні позиції по певних питаннях. І йдуть досить тверді та складні перемовини. Це важко, але це нормально. І це ніяк не означає, що потрібно "робити повний перегляд",
– написав Тимофій Милованов.
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Що зараз з МВФ? Місія призупинила роботу. Обидві (!) сторони могли зробити більше для успіху. Є певні складнощі, але вони тактичного характеру. Тобто, можливо будуть якісь дії з української сторони для того, щоб посилити успішність перемовин в найближчі тижні,
– написав Милованов.