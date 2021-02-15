Радник голови Офісу Президента України та ексміністр економіки Тимофій Милованов емоційно відреагував на закиди у невдачі в переговорах із МВФ. У коментарях на своєму фейсбуці він написав, що місія МВФ в Україні "обкакалася".

Почалася дискусія з того, що Милованов запостив у своєму фейсбуці пост про успішну зустріч зі спадкоємним принцом ОАЕ.

Дізнайтеся Чому Україна не домовилася з МВФ – пояснення Милованова

Пост про ОАЕ

Ексочільник міністерства економіки зазначив, що йому пощастило побувати на зустрічі в складі офіційної делегації. У пості Милованов написав, що голова ОАЕ дав завдання своїй команді збільшити в 10 разів товарообіг та інвестиції в агропромисловість з Україною за кілька років. Зрештою, сума мала б сягти 2 мільярдів доларів на рік.

У коментарях користувачі почали іронізувати, що Україні не вдалося домовитися з МВФ, відтак уряд пішов іншим напрямком і почав зі співпраці з ОАЕ.

На коментар про те, що Україна "обкакалася", Милованов відповів, що насправді обкакався МВФ.



Коментар Милованова про те, що "МВФ обкакався" / Скриншот

Співпраця з МВФ з Україною: пояснення Милованова

За декілька годин Тимофій Милованов написав розлоге пояснення, чому вважає, що співпраця з МВФ наразі на етапі складних перемовин і виною тому обидві сторони. Депутати близькі до групи "ви самі знаєте кого" пишуть, що співпраця з МВФ "потребує перегляду". Ні, не потребує. У нас є різні позиції по певних питаннях. І йдуть досить тверді та складні перемовини. Це важко, але це нормально. І це ніяк не означає, що потрібно "робити повний перегляд",

– написав Тимофій Милованов. Милованов зазначив: МВФ стратегічним партнером для України.

Що відбувається в Еміратах? Є досить вагомі успіхи по інвестиціям. Але це не означає, що зараз позиція якось зміниться до МВФ. Всі ці напрямки роботи доповнюють один другого, а не заміщують. Нам потрібна співпраця з МВФ і нам потрібні інвестиції з ОАЕ. До теми Візит в ОАЕ: Зеленський підписав договори на понад 3 мільярди доларів Милованов з деякою інтригою написав: протягом найближчих днів Україна діятиме для того, щоб перемовини були успішними. Конкретних шляхів цього радник голови ОП не розписав, але зазначив, що скоро про них буде відомо.

Що зараз з МВФ? Місія призупинила роботу. Обидві (!) сторони могли зробити більше для успіху. Є певні складнощі, але вони тактичного характеру. Тобто, можливо будуть якісь дії з української сторони для того, щоб посилити успішність перемовин в найближчі тижні,

– написав Милованов. Наостанок Милованов зазначив: важлива мета, до якої йде і влада, і кожен громадянин окремо: залучення інвестицій. Притому, що "з усіх (політично правильних!) джерел" і на максимально вигідних для умовах. Це дає поштовх розвитку економіки. "І, так, – підсумував Милованов, – нам також потрібно побороти корупцію, і вирішити питання з судовою системою, навчитись пропонувати інвесторам цікаві проєкти та впроваджувати їх".