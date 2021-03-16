Стосунки 8-річної моделі Мілани з 13-річним блогером Пашею: все, що відомо про скандал

В Україні активно обговорюють стосунки 8-річної Мілани Маханець з 13-річним блогером Пашею Паєм. Діти показують у соцмережах недитячі поцілунки та обійми, а мама дівчинки нібито підтримує це. Дитячий омбудсмен Микола Кулеба вже звернувся щодо ситуації до Офісу генпрокурора, кіберполіції та Міністерства внутрішніх справ. Згодом поліція відкрила кримінальну справу.

Все, що відомо про стосунки дітей, реакцію на це Уповноваженого президента з прав дитини, поліції та юристів читайте у матеріалі.

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Хто така Мілана Маханець

Це – 8 річна дівчинка з Києва. Вона – модель, знімається для брендів дитячого одягу, її фото публікують у глянцевих журналах.

Крім того, Мілана – блогерка у Instagram, там у дівчинки майже 500 тисяч підписників. Однак насправді популярна вона в соцмережі Likee, де за нею слідкують приблизно 6 мільйонів людей.

Хто такий Паша Пай

Хлопцю 13 років, він також блогер. В Instagram у нього приблизно 50 тисяч підписників, натомість у Likee – 500 тисяч.

Недитячі стосунки дітей

Скандал спалахнув через недитячі стосунки дітей. Попри юний вік, вони показують у сторіс поцілунки та обійми. "Пара" ділиться своїми романтичними буднями: походами у кіно, побаченнями, зустрічами з друзями.

А також небезпечними витівками. Нещодавно Маханець заявила про участь у новому челенджі. Вони з Паєм скували себе одним ланцюгом на 24 години.

Вночі ми спали 2 години й зараз вже виключаємось,

– зізналася дівчинка.



Поцілунки дітей в інстаграмі / Фото з інстаграму Мілани Маханець



Дівчинка оголосила про стосунки / Фото з інстаграму Мілани Маханець



Недитячі стосунки дітей / Фото з інстаграму Мілани Маханець

Що на це каже мама дівчинки

Мама юної блогерки та моделі підтримує такі стосунки доньки та начебто навіть допомагає створювати контент.

У відповідь на скандал, який спалахнув щодо стосунків Мілани, Даша Маханець відреагувала, вимкнувши можливість коментувати фото її дочки у блозі.

Дідусь у Раді

За інформацією "Сегодня", дідусь дівчинки – головний консультант секретаріату парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики Сергій Шумейко. Чиновник підтвердив цю інформацію.

Однак до скандалу з фотографіями своєї 8-річної онуки він ставиться спокійно. "Я не особливо цим цікавлюся, я не звертаю на це уваги. У неї є мати, у неї є своя думка", – зазначив чоловік.



У дівчинки на сторінці у соцмережі дідусем вказаний Сергій Шумейко / Скриншот "Сегодня"



Шумейко працює у Верховній Раді / Скриншот "Сегодня"

Дитячий омбудсмен забив на сполох

Уповноважений президента з прав дітей Микола Кулеба звернувся до Офісу генпрокурора, кіберполіції та МВС через стосунки 8-річної Мілани та 13-річного Паші.

Про це він повідомив у коментарі під постом Тетяни Лупової, яка у фейсбуці поділилася світлинами юної "пари".

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Поліція відкрила справу

Після резонансу у суспільстві поліцейські розпочали розслідування за фактом стосунків дітей. Наразі правоохоронці перевіряють інформацію.

Відбуваються допити свідків та учасників процесу. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Лише за результатами перевірки можна буде стверджувати, чи є правопорушення,

– розповіли у поліції.

Справу відкрили за статтею про виготовлення дитячої порнографії.

Що про ситуацію кажуть юристи

За словами юристи Анни Маляр, батьки самі часто роблять для педофілів контент з власними дітьми.

Вона пояснила, що дитину можна одягти у дитячі речі та дитячі бантики, а можна зробити з дівчинки звабливу жінку. Треба розуміти межу.

Це зрежисований батьками публічний "роман" 8-річної дівчинки з Києва і 13-річного хлопчика. Дівчинка має мільйони підписників по соцмережах. Мільйони дітей хочуть так само стати об'єктами збудження для педофілів та заробляти на цьому гроші,

– зазначила Маляр.

Юристка наголосила, що це "посягання на нормальний статевий розвиток дітей, які це дивляться і які це зображують". Крім того, застерегла батьків від таких дій, бо вони матимуть свої наслідки.