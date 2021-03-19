Відносно мами, яка створювала і оприлюднювала неоднозначні фото та відео своєї малолітньої доньки, відкрито кримінальне провадження за ст. 301 ККУ Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів.

Вважаю, що це неповна кваліфікація дій, внаслідок чого вона може не витримати експертизу і справа розвалиться.

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Який злочин я вбачаю у діях матері

На погляд поліції, оприлюднені фото і відео дівчинки мають ознаки продукції сексуального характеру та дитячої порнографії. Саме тому відкрито провадження по ст. 301 ККУ. Я теж вбачаю у цих фото саме такі ознаки.

Втім, ключове значення для справи буде мати висновок експерта. А в експерта є варіанти інтерпретації цих фото, які йому дає Закон "Про захист суспільної моралі".

Я вважаю, що у діях мами є ознаки двох, а не одного злочину – тобто є сукупність злочинів, а також ознаки адміністративного правопорушення.

Зокрема йдеться про ст. 156 ККУ Розбещення неповнолітніх.

Ця стаття Кримінального кодексу передбачає відповідальність не лише за фізичне розбещення, але й за моральне. При цьому розпусні дії можуть бути фізичними та інтелектуальними. Зокрема, фотографування дитини у сексуальних позах – це як раз – дії інтелектуального розбещення, які тягнуть за собою моральне розбещення.

Такі дії посягають на:

1. Статеву недоторканність дитини від контактного та безконтактного розбещення;

2. Належний фізичний, психічний, статевий розвиток дитини.

Тому, кваліфікація дій мами повинна поєднувати два злочини – ст. 156 ККУ Розбещення неповнолітніх та ст. 301 ККУ Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів.

Наразі йдеться про ознаки злочинів, а не доведені у судовому порядку злочини.

Але й це не все

Крім того, у діях мами є ознаки адміністративного правопорушення ст. 184 КПАП Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей.

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Нагадаю, що Сімейний кодекс встановлює наступні обов'язки батьків, які, можливо, не виконувались у даному випадку:

– Батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток;

– Забороняються будь-які види експлуатації батьками своєї дитини.