У Миколаївському порту навантажувач на смерть розчавив співробітницю
Надзвичайна подія трапилася ввечері 4 січня на території Миколаївського річкового порту. 44-річна жінка отримала смертельні травми під час завантаження добрив.
Керував навантажувачем JCB 535 23-річний співробітник порту. Про це повідомили у поліції України.
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Слідчі з'ясовують, хто саме винний у смертельній аварії.
Що відомо про загибель працівниці Миколаївського річкового порту
За даними правоохоронців, жінка контролювала хід робіт. При цьому вона перебувала на місці без каски та світловідбивальної жилетки, які є обов'язковими для використання.
- Коли працівниця порту потрапила під колеса навантажувача, спецзасіб їхав заднім ходом.
- Медики, які працювали на місці інциденту, нічим постраждалій допомогти не могли.
- Поліціянти кваліфікували справу як порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини.
Якщо правоохоронці, а потім і судді визнають 23-річного чоловіка винним у загибелі жінки, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
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