Надзвичайна подія трапилася ввечері 4 січня на території Миколаївського річкового порту. 44-річна жінка отримала смертельні травми під час завантаження добрив.

Керував навантажувачем JCB 535 23-річний співробітник порту. Про це повідомили у поліції України.

Дивіться також У Львові водій позашляховика на смерть збив пішохідку: фото

Слідчі з'ясовують, хто саме винний у смертельній аварії.

Що відомо про загибель працівниці Миколаївського річкового порту

За даними правоохоронців, жінка контролювала хід робіт. При цьому вона перебувала на місці без каски та світловідбивальної жилетки, які є обов'язковими для використання.

Коли працівниця порту потрапила під колеса навантажувача, спецзасіб їхав заднім ходом.

Медики, які працювали на місці інциденту, нічим постраждалій допомогти не могли.

Поліціянти кваліфікували справу як порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини.

Якщо правоохоронці, а потім і судді визнають 23-річного чоловіка винним у загибелі жінки, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.