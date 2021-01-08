У Миколаївській області горіла нафтобаза: моторошні фото
Територію нафтобази на Миколаївщині охопило полум'я. Пожежа, площа якої сягала близько 500 квадратів, сталася поблизу станції Горохівка Вітовського району.
8 січня о 13:08 там загорілася місткість з бітумом, об'ємом 50 кубічних метрів. Пожежу гасили за допомогою пінних стволів, повідомляє пресслужба ДСНС.
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Полум'я вдалося локалізувати менш ніж за годину – до 13:50. А вже о 14:45 загорання повністю ліквідували. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
До гасіння залучили 60 надзвичайників та 12 одиниць техніки ДСНС. Причина пожежі наразі невідома, її встановлюють.
На нафтобазі у Миколаївській області спалахнула пожежа / Фото ДСНС
Пожежу вдалося загасити / Фото ДСНС
Ліквідація пожежі на нафтобазі Миколаївщини / Фото ДСНС
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