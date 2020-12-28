У Миколаївській міськраді відбулися обшуки: кому повідомили підозру в недбалості – відео
Правоохоронці 28 грудня провели обшуки у Миколаївській міській раді. Перевірка відбулася у робочих кабінетах посадовців та на території підрядної міськраді організації. Все через підозру у привласненні грошей з місцевого бюджету.
Гроші виділяли на роботи з облаштування парків, скверів та ремонту тротуарної плитки. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Миколаївської області.
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Деталі обшуків
За даними слідства, у жовтні 2019 року підрядна організація та Департамент житлового-комунального господарства Миколаївської міськради уклали угоду. Вона стосувалася капітального ремонту скверу та території Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова у Заводському районі Миколаєва.
У ході розслідування встановлено, що роботи за вказаним договором проводились не в повному обсязі, а загальна їхня вартість завищена на понад 200 тисяч гривень,
– заявили у поліції.
У ході обшуків правоохоронці вилучили службову документацію, договори підрядів, чорнові записи, зразки тротуарної плитки та інші речові докази.
У Миколаївській міськраді відбулися обшуки
Кому повідомили підозру
Правоохоронці повідомили про підозру у службовій недбалості начальнику одного з відділів Департаменту житлово-комунального господарства. У разі доведення його вини, посадовцю загрожує:
- штраф;
- ув'язнення на строк до 3 років;
- позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років
Наразі триває розслідування кримінального провадження за статтями про службову недбалість та привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем.
Дивіться відео обшуків у міській раді Миколаєва:
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