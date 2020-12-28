Правоохоронці 28 грудня провели обшуки у Миколаївській міській раді. Перевірка відбулася у робочих кабінетах посадовців та на території підрядної міськраді організації. Все через підозру у привласненні грошей з місцевого бюджету.

Гроші виділяли на роботи з облаштування парків, скверів та ремонту тротуарної плитки. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Миколаївської області.

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Деталі обшуків

За даними слідства, у жовтні 2019 року підрядна організація та Департамент житлового-комунального господарства Миколаївської міськради уклали угоду. Вона стосувалася капітального ремонту скверу та території Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова у Заводському районі Миколаєва.

У ході розслідування встановлено, що роботи за вказаним договором проводились не в повному обсязі, а загальна їхня вартість завищена на понад 200 тисяч гривень,

– заявили у поліції.

У ході обшуків правоохоронці вилучили службову документацію, договори підрядів, чорнові записи, зразки тротуарної плитки та інші речові докази.



У Миколаївській міськраді відбулися обшуки

Кому повідомили підозру

Правоохоронці повідомили про підозру у службовій недбалості начальнику одного з відділів Департаменту житлово-комунального господарства. У разі доведення його вини, посадовцю загрожує:

штраф;

ув'язнення на строк до 3 років;

позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

Наразі триває розслідування кримінального провадження за статтями про службову недбалість та привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем.

Дивіться відео обшуків у міській раді Миколаєва:

Зверніть увагу! 28 грудня також відбулися обшуки у Харківській міській раді. Перевірку здійснювали співробітники СБУ. Причиною їхнього візиту стала перевірка зберігання документів, які містять інформацію з обмеженим доступом.