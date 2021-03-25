Миколаївська область з опівночі 27 березня переходить до червоної зони карантину. Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з ТЕБ та НС.

Про таке рішення комісії повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов. Він зауважив, що з 27 березня в області діятимуть усі обмеження, характерні для червоної зони. Раніше У Миколаєві посилили карантин, щоб не потрапити у червону зону Новина доповнюється...