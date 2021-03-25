Миколаївська область потрапила до червоної зони
Миколаївська область з опівночі 27 березня переходить до червоної зони карантину. Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з ТЕБ та НС.
Джерело:Телеграм Олега Немчінова
Про таке рішення комісії повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов. Він зауважив, що з 27 березня в області діятимуть усі обмеження, характерні для червоної зони.
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