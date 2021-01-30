На Миколаївщині на всіх дорогах державного значення відновили проїзд: деталі

У Миколаївській області по обіді 30 січня таки вдалось відновити проїзд на автошляхах державного значення. Зокрема, для всіх видів транспорту відкрили трасу М-13 Кропивницький – Платонове.
Джерело: Укравтодор
Ділянка саме цієї траси була заблокована через снігопад найдовше.
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В Укравтодорі кажуть, що трасу більше ніж добу від снігу розчищала важка техніка. 22 машини, серед яких – трактори, грейдери, навантажувачі та шляхопрокладачі.
Незважаючи на успішні результати, водіїв все ж попереджають – розчищувальні та посипальні роботи в області ще тривають.
На Одещині, яка, як і Миколаївщина, найбільше постраждала від снігопадів, досі тривають роботи на таких трасах:
Дивіться відео, як снігоочисна техніка розчищає дороги:Важливо! У ДСНС попередили, що негода з України поки що не відступить. З 1 лютого прийде сніговий циклон, який найбільше зачепить північні, центральні та південні області України. На дорогах на водіїв чекає ожеледиця та налипання снігу.