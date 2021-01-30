На Миколаївщині на всіх дорогах державного значення відновили проїзд: деталі

У Миколаївській області по обіді 30 січня таки вдалось відновити проїзд на автошляхах державного значення. Зокрема, для всіх видів транспорту відкрили трасу М-13 Кропивницький – Платонове.

Джерело: Укравтодор

Ділянка саме цієї траси була заблокована через снігопад найдовше.

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Трасу розчищали більше ніж добу

В Укравтодорі кажуть, що трасу більше ніж добу від снігу розчищала важка техніка. 22 машини, серед яких – трактори, грейдери, навантажувачі та шляхопрокладачі.

Незважаючи на успішні результати, водіїв все ж попереджають – розчищувальні та посипальні роботи в області ще тривають.

На Одещині роботи ще тривають

На Одещині, яка, як і Миколаївщина, найбільше постраждала від снігопадів, досі тривають роботи на таких трасах:

М-05 Київ – Одеса,

М-15 Одеса – Рені,

М-16 Одеса – Кучургани.

Дивіться відео, як снігоочисна техніка розчищає дороги: