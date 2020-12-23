Жорстка аварія сталася зранку 23 грудня на трасі Дніпро – Миколаїв біля села Зелений Яр на Миколаївщині. Легковик "ВАЗ" російського виробництва на чималій швидкості в'їхав у напівпричіп Volvo.

Внаслідок аварії водій легковика загинув, повідомили у пресслужбі поліції Миколаївській області. 3 пасажирів "ВАЗу" отримали травми.

Дивіться також На Київщині позашляховик на смерть збив двох пішоходів: відео

Їх госпіталізували до лікарні медики швидкої.

Що відомо про смертельну аварію за участю фури

Інцидент стався близько 6:40. Водій легковика не впорався із керуванням та влетів у фуру, яка стояла біля правого краю дороги. 37-річний чоловік отримав не сумісні з життям травми.



"ВАЗ" влетів у вантажівку Volvo / Фото поліції Миколаївщини

Ще троє пасажирів легковика також отримали ушкодження. Але їхньому життю, за попередніми даними, нічого не загрожує.



Удар був досить потужним / Фото поліції Миколаївщини

На місці події працюють слідчі. За фактом ДТП із загиблим відкрили кримінальну справу. Кваліфікували її як порушення правил безпеки дорожнього руху.

Винуватцю аварії, якщо ним не визнають водія легковика, світить до 8 років позбавлення волі.