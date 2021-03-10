На Миколаївщині таки знесли останній пам'ятник Леніну

Джерело:ТСН
У Миколаївський області в селі Костувате знесли пам'ятник радянському вождю Володимиру Леніну. Це була остання скульптура в неокупованій частині України.
Активісти домагались цього аж 6 років.
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Протягом 3 років місцева влада не могла з'ясувати, у чиїй власності перебуває пам'ятник. Потім ще 2 роки шукала техніку, щоб його знести.
Однак коли підняли резонанс у пресі, все знайшли та знесли постамент за 1 день.
Староста села Костувате Олександр Бондаренко запевнив, що біля пам'ятника ніколи не проводили мітингів. Також до нього не клали квіти.
За словами Бондаренка, наразі пам'ятку нікуди не діли, а просто "заховали від очей".