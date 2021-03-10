На Миколаївщині таки знесли останній пам'ятник Леніну

10 березня 2021 , 11:02
Читать новость на русском

Джерело:

ТСН

У Миколаївський області в селі Костувате знесли пам'ятник радянському вождю Володимиру Леніну. Це була остання скульптура в неокупованій частині України.

Активісти домагались цього аж 6 років.

До теми Один з останніх: на Одещині демонтували пам'ятник Леніну – відео

Чому пам'ятник так довго простояв

Протягом 3 років місцева влада не могла з'ясувати, у чиїй власності перебуває пам'ятник. Потім ще 2 роки шукала техніку, щоб його знести.

Однак коли підняли резонанс у пресі, все знайшли та знесли постамент за 1 день.

Що каже влада

Староста села Костувате Олександр Бондаренко запевнив, що біля пам'ятника ніколи не проводили мітингів. Також до нього не клали квіти.

За словами Бондаренка, наразі пам'ятку нікуди не діли, а просто "заховали від очей".

"Ленінопад" в Україні: що треба знати

  • Перший пам'ятник Леніну в Україні звалили 8 грудня 2013 року. Це сталось на Бесарабській площі в Києві під час Майдану.
  • Після цього "ленінопад" почався по всій Україні.
  • За 7 років у населених пунктах повалили та демонтували понад 1300 пам'ятників Леніну.
  • До речі, найбільший пам'ятник на неокупованій частині України демонтували у Запоріжжі у лютому 2016 року. Його висота сягала 19,8 метра.
  • Щоправда, найвища скульптура Леніна ще стоїть в окупованому Севастополі. Висота – 20,7 метра.