На Миколаївщині зіткнулися вантажівка й легковик: 3 людей загинули на місці

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Джерело:

Нацполіція

На Миколаївщині, у Вознесенському районі 27 березня сталася ДТП за участю вантажівки та легковика. Внаслідок зіткнення водій таксі та 2 його пасажирів загинули на місці.

Аварія сталася приблизно о 11:30 на 140 кілометрі автодороги Р-55 Одеса – Вознесенськ – Новий Буг.

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Деталі аварії на Миколаївщині

  • Там зіткнулися вантажівка Renault Magnum та легковий автомобіль Opel Vectra.
  • Внаслідок аварії 36-річний водій таксі та 2 його пасажирів загинули на місці події. Водночас 61-річний водій вантажного автомобіля не постраждав.
  • Подію кваліфікували за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, яке спричинило загибель кількох людей.
  • Наразі на місці події працюють слідчі, медики та рятувальники, які деблокують тіла загиблих.
Зверніть увагу! Нещодавно у Хмельницькій області не розминулися вантажівка та легковик. Після зіткнення КаМАЗ та Audi 100 спалахнула пожежа. У результаті аварії загинули 2 людей.


На Миколаївщині в ДТП загинули 3 людей / Фото Нацполіції

Аварія сталася у Вознесенському районі: дивіться карту