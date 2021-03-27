На Миколаївщині, у Вознесенському районі 27 березня сталася ДТП за участю вантажівки та легковика. Внаслідок зіткнення водій таксі та 2 його пасажирів загинули на місці.

Аварія сталася приблизно о 11:30 на 140 кілометрі автодороги Р-55 Одеса – Вознесенськ – Новий Буг. Читайте також Під Києвом дівчина на Daewoo влетіла у мікроавтобус: постраждали діти – фото Деталі аварії на Миколаївщині Там зіткнулися вантажівка Renault Magnum та легковий автомобіль Opel Vectra.

Внаслідок аварії 36-річний водій таксі та 2 його пасажирів загинули на місці події. Водночас 61-річний водій вантажного автомобіля не постраждав.

Водночас 61-річний водій вантажного автомобіля не постраждав. Подію кваліфікували за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, яке спричинило загибель кількох людей.

Наразі на місці події працюють слідчі, медики та рятувальники, які деблокують тіла загиблих. Зверніть увагу! Нещодавно у Хмельницькій області не розминулися вантажівка та легковик. Після зіткнення КаМАЗ та Audi 100 спалахнула пожежа. У результаті аварії загинули 2 людей.

На Миколаївщині в ДТП загинули 3 людей / Фото Нацполіції Аварія сталася у Вознесенському районі: дивіться карту