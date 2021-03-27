На Миколаївщині зіткнулися вантажівка й легковик: 3 людей загинули на місці
На Миколаївщині, у Вознесенському районі 27 березня сталася ДТП за участю вантажівки та легковика. Внаслідок зіткнення водій таксі та 2 його пасажирів загинули на місці.
Джерело:Нацполіція
Аварія сталася приблизно о 11:30 на 140 кілометрі автодороги Р-55 Одеса – Вознесенськ – Новий Буг.
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Деталі аварії на Миколаївщині
- Там зіткнулися вантажівка Renault Magnum та легковий автомобіль Opel Vectra.
- Внаслідок аварії 36-річний водій таксі та 2 його пасажирів загинули на місці події. Водночас 61-річний водій вантажного автомобіля не постраждав.
- Подію кваліфікували за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, яке спричинило загибель кількох людей.
- Наразі на місці події працюють слідчі, медики та рятувальники, які деблокують тіла загиблих.
На Миколаївщині в ДТП загинули 3 людей / Фото Нацполіції
Аварія сталася у Вознесенському районі: дивіться карту
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