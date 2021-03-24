Біля селища Казанка на Миколаївщині 23 березня 17-річного хлопця придавило бетонною плитою. На жаль, він загинув. Ще один чоловік отримав важкі травми.

Це трапилося під час розбору старої будівлі. Першими на допомогу прийшли місцеві жителі.

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Детальніше про подію

Залізобетонна впала на юнака та 60-річного чоловіка. Видання KYIV LIVE повідомляє, що це були батько та син. Вони займалися демонтажем споруди, яка раніше належала місцевій фермі. Коли розбирали цеглу, будівля почала валитись і вони не встигли відійти.

Що там застали рятувальники

Коли працівники ДСНС приїхали, виявилось, що чоловіка вже госпіталізували. Тіло сина було під бетонними завалами. Щоб його дістати довелося розрізати завалені конструкції, а потім розбирати їх краном і навантажувачем.

Зверніть увагу! У селі П'ятидні на Волині 12 березня під час ремонту обвалився міст. Внаслідок цього інциденту постраждали 5 людей, які працювали на ремонтних роботах.