У селі Прибузьке Вітовського району Миколаївської області 30 грудня сталася надзвичайна подія. Місцеві мешканці, які прийшли на кладовище, побачили десятки спаплюжених могил.

Правоохоронці про злочин дізналися від старости села, після чого слідчі поїхали на місце події. Про це повідомили у пресслужбі поліції Миколаївщини.

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Наразі копи ще не встановили особи вандалів.

Що відомо про наругу над могилами у Миколаївській області

Слідчі з'ясували, що зловмисники зруйнували майже 100 могил на сільському кладовищі. Вони повалили хрести та пам'ятники, розбили лампадки та розкидали вінки.

За фактом злочину копи відкрили кримінальну справу щодо наруги над могилою. Санкція статті передбачає до 3400 гривень штрафу, до 6 місяців арешту або до 3 років обмеження волі. Також служителі Феміди можуть засудити зловмисників на 3 роки ув'язнення.

Але спочатку поліціянти мають встановити особи злочинців та спіймати їх.

Дивіться відео з місця наруги на сільському цвинтарі на Миколаївщині: