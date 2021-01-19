Правоохоронці накрили 11 кримінальних авторитетів, які зустрілися у Первомайську Миколаївської області для вирішення питань розподілу сфер впливу. Сходку зловмисники спланували в одному з ресторанів.

У машинах членів угрупувань з Первомайська та Южноукраїнська знайшли купу зброї. Їх відвезли до місцевого районного відділу, повідомили у поліції України.

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Затриманих перевіряють на причетність до тяжких та особливо тяжких злочинів.

Що відомо про сходку кримінальників на Миколаївщині

11 представників двох угрупувань віком від 21 до 57 років прибули 17 січня до міста на BMW та Mercedes-Benz Vito.



У зловмисників вилучили рушницю / Фото поліції України

Обговорювати питання розподілу сфер впливу чоловіки збиралися в одному з ресторанів, який відкрили попри карантинні обмеження.

Коли ж поліціянти затримали зловмисників, у них вилучили:

4 пістолети;

ножі;

рушницю 16 калібру та патрони до неї;

понад 100 набоїв.



Кримінальні авторитети їхали на зустріч добре озброєними / Фото поліції України

Штраф за порушення карантинних заходів

За фактом вилучення зброї слідчі розпочали кримінальне провадження. А от власника кафе, який дозволив зловмисникам зібратися, можуть оштрафувати на суму від 34 до 170 тисяч гривень за адміністративне правопорушення. Покарання для нього обиратиме суд.