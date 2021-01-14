У Миколаївській області з Казанківської виправної колонії 13 січня втекли 2 рецидивісти. Злочинці зникли під час сильного снігопаду. На обох втікачів рахується 15 судимостей.

Пропажу засуджених помітили зранку о 8:00. Вони перебували у дільниці соціальної реабілітації колонії. Ймовірно, що злочинці втекли вночі. Про це пишуть на одному з місцевих сайтів.

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Перший втікач

Один з них – 37-річний Руслан Шевченко. На його рахунку з 2006 року 6 судимостей за крадіжки та грабіж. При цьому його раніше засуджували до 3 умовних термінів і один раз відпустили по амністії.

У 2018 році Шевченко отримав чотири роки за крадіжку і два роки перебував у Казанківської колонії. Родичі втікача живуть в Вознесенську.

Прикмети:

зріст 183 сантиметри,

худорлявий,

волосся з сивиною,

очі карі,

великий ніс,

передпліччя і частково кисті в татуюваннях – череп, карти, корона.

Був одягнений в чорну куртку, світло-сині джинси, білі кросівки та темну кепку.

Рецидивіст Руслан Шевченко / Фото Преступности.НЕТ

Другий втікач

Другий в'язень – 32-річний Сергій Бойков. Першу з 9 судимостей отримав в 12 років за хуліганство (рік в'язниці з відстрочкою). Потім був засуджений за крадіжку (умовний термін в 16 років), грабіж, порушення правил адміністративного нагляду, розбій.

Раніше отримав амністію через "закон Савченко".

У Казанківської колонії він з 2019 року відбуває трирічний термін за крадіжку і підробку документів.

Родичі Бойкова живуть в Миколаєві.

Прикмети:

зріст 189 сантиметрів,

худорлявий,

темно-русяве волосся,

карі очі.

Був одягнений в чорну куртку, світло-сині джинси, чорні кросівки, темну кепку, на кистях татуювання.

Рецидивіст Сергій Бойков / Фото Преступности.НЕТ

Громадян, які мають інформацію про втікачів, просять звернутися за телефонами