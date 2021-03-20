На Миколаївщині горіли житлові будинки: є загиблі та постраждалі – фото

У Миколаївській області 19 – 20 березня рятувальники двічі залучались до гасіння пожеж у житлових будівлях. Унаслідок загорянь загинули двоє осіб, ще одного чоловіка з опіками госпіталізували.

У двох випадках вогнеборцям, які прибували на місце події, вдавалося відносно швидко впоратися з полум'ям. Додатково там працювали співробітники поліції та працівники медичної служби.

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Перший випадок пожежі

Перший випадок зафіксували 19 березня по вулиці Горького села Градівка Веселинівської ОТГ Вознесенського району.

Повідомлення про займання у приватному житловому будинку надійшло о 17:38. До Служби порятунку зателефонувала сусідка, яка побачила дим з вікон будівлі.

Прибувши на місце виклику, рятувальники виявили тіло 70-річної жінки у кімнаті будинку. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем.

Горіння на площі 3 квадратні метри ліквідували о 18:09.



На Миколаївщині пожежа у житловому будинку / Фото ДСНС

Другий випадок загоряння

Другий випадок трапився 20 березня о 02:03 по вулиці Покровського села Сергіївське Братської ОТГ Вознесенського району області.

Вогнеборці, які приїхали на місце події, встановили, що унаслідок пожежі у житловому будинку загинув 26-річний чоловік. Ще один отримав опіки голови, шиї та рук ІІ – ІІІ ступеня, його госпіталізували.

Рятувальникам вдалося загасити полум'я о 03:40 на площі 40 квадратних метрів. Вони не допустили перекидання вогню на поряд розташовані господарчі споруди.

Ймовірною причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі.

Через щільне задимлення рятувальникам довелось працювати в апаратах для захисту органів зору та дихання.