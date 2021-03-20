На Миколаївщині горіли житлові будинки: є загиблі та постраждалі – фото
У Миколаївській області 19 – 20 березня рятувальники двічі залучались до гасіння пожеж у житлових будівлях. Унаслідок загорянь загинули двоє осіб, ще одного чоловіка з опіками госпіталізували.
Джерело:ДСНС
У двох випадках вогнеборцям, які прибували на місце події, вдавалося відносно швидко впоратися з полум'ям. Додатково там працювали співробітники поліції та працівники медичної служби.
Читайте також В гуртожитку Києва сталася пожежа, рятувальники не можуть під'їхати через ярмарок: відео
Перший випадок пожежі
Перший випадок зафіксували 19 березня по вулиці Горького села Градівка Веселинівської ОТГ Вознесенського району.
Повідомлення про займання у приватному житловому будинку надійшло о 17:38. До Служби порятунку зателефонувала сусідка, яка побачила дим з вікон будівлі.
Прибувши на місце виклику, рятувальники виявили тіло 70-річної жінки у кімнаті будинку. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем.
Горіння на площі 3 квадратні метри ліквідували о 18:09.
На Миколаївщині пожежа у житловому будинку / Фото ДСНС
Другий випадок загоряння
Другий випадок трапився 20 березня о 02:03 по вулиці Покровського села Сергіївське Братської ОТГ Вознесенського району області.
Вогнеборці, які приїхали на місце події, встановили, що унаслідок пожежі у житловому будинку загинув 26-річний чоловік. Ще один отримав опіки голови, шиї та рук ІІ – ІІІ ступеня, його госпіталізували.
Рятувальникам вдалося загасити полум'я о 03:40 на площі 40 квадратних метрів. Вони не допустили перекидання вогню на поряд розташовані господарчі споруди.
Ймовірною причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі.
Поділитися новиною