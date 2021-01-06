На Миколаївщині трапилася ДТП, яка забрала життя старшого сержанта поліції Рустама Шохужаєва. Відомо, що поліцейський їхав на власному авто та потрапив в аварію.

Нещодавно правоохоронцю виповнилося 27 років. Про це повідомляє Патрульна поліція у фейсбуці.

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Деталі аварії

Правоохоронці встановили, що Рустам Шохужаєв не впорався з керування автівки.

Вранці патрульний їхав на власному авто, не впорався з керуванням та потрапив у ДТП. На жаль, ця поїздка стала останньою у його житті,

– пояснили у поліції.

Рустам вступив до лав патрульної поліції Миколаївщини 2015 року, з честю та гідністю він вірно служив українському народові.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким Рустама Шохужаєва.