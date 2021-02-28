Мінометні міни у городі: чоловік відкопав небезпечну знахідку на Миколаївщині

Джерело:ДСНС
Мешканець Миколаївської області у своєму городі знайшов 2 мінометні міни. Працівники Служби порятунку під час обстеження відшукали ще декілька боєприпасів часів Другої Світової війни.
Чоловік з міста Вознесенька виявив міни, коли перекопував город. Він викопав дві міни калібром 81 мм.
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Піротехніки знайшли ще 7 боєприпасів на території городу.
Знайдені боєприпаси часів Другої Світової війни / фото ДСНС у Миколаївській області
Усі мінометні міни знищено групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення. Загалом рятувальники знешкодили 9 вибухонебезпечних предметів.