Мінометні міни у городі: чоловік відкопав небезпечну знахідку на Миколаївщині
Мешканець Миколаївської області у своєму городі знайшов 2 мінометні міни. Працівники Служби порятунку під час обстеження відшукали ще декілька боєприпасів часів Другої Світової війни.
Джерело:ДСНС
Чоловік з міста Вознесенька виявив міни, коли перекопував город. Він викопав дві міни калібром 81 мм.
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Піротехніки знайшли ще 7 боєприпасів на території городу.
Знайдені боєприпаси часів Другої Світової війни / фото ДСНС у Миколаївській області
Усі мінометні міни знищено групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення. Загалом рятувальники знешкодили 9 вибухонебезпечних предметів.
Що робити, якщо ви знайшли вибухонебезпечний пристрій
- треба негайно повідомити Службу порятунку;
- не підходьте до предмета, не торкайтеся і не пересувайте його, не допускайте до знахідки інших людей;
- припиніть всі види робіт у районі виявлення вибухонебезпечного предмета;
- відійдіть на безпечну відстань;
- не користуйтеся засобами радіозв’язку, мобільними телефонами, тому що вони можуть спровокувати вибух;
- дочекатися прибуття фахівців, вкажіть місце знахідки та повідомте час її виявлення.
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