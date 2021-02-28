Мешканець Миколаївської області у своєму городі знайшов 2 мінометні міни. Працівники Служби порятунку під час обстеження відшукали ще декілька боєприпасів часів Другої Світової війни.

Чоловік з міста Вознесенька виявив міни, коли перекопував город. Він викопав дві міни калібром 81 мм. До теми У дворі багатоповерхівки: на Борщагівці у Києві невідомі замінували автівку Піротехніки знайшли ще 7 боєприпасів на території городу.

Знайдені боєприпаси часів Другої Світової війни / фото ДСНС у Миколаївській області Усі мінометні міни знищено групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення. Загалом рятувальники знешкодили 9 вибухонебезпечних предметів. Що робити, якщо ви знайшли вибухонебезпечний пристрій треба негайно повідомити Службу порятунку;

не підходьте до предмета, не торкайтеся і не пересувайте його, не допускайте до знахідки інших людей;

припиніть всі види робіт у районі виявлення вибухонебезпечного предмета;

відійдіть на безпечну відстань;

не користуйтеся засобами радіозв’язку, мобільними телефонами, тому що вони можуть спровокувати вибух;

дочекатися прибуття фахівців, вкажіть місце знахідки та повідомте час її виявлення. Важливо! Розмінуванням, знешкодженням або знищенням вибухонебезпечних предметів займаються тільки підготовлені фахівці-сапери, які мають дозволи на ці види робіт!