Справжній екшн стався 21 січня, коли поліціянти прибули збирати докази ймовірної причетності зловмисника до травмування батька. Розпочалася ця історія за день до цього, коли 55-річний пенсіонер посварився з сином.

За даними слідства, 36-річний чоловік схопився за ніж та почав різати батька. Із відрізаним носом, пошматованою губою та порізами статевих органів постраждалий зумів добігти до будинку сестри, яка викликала швидку. Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

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Чоловіка госпіталізували до лікарні, а вже наступного дня до місця злочину прибули правоохоронці.

Почав бій з поліцейськими

Коли чоловік побачив слідчих, які чомусь вирішили зайнятися роботою лише за добу після інциденту, він одразу відкрив по них вогонь на ураження.

Декількох з поліціянтів зловмисник поранив.

Знешкоджувати його приїхали бійці "КОРДу", які взяли будинок штурмом.

Зловмисника роззброїли та затримали.

За фактом стрілянини по поліціянтах слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про посягання на життя працівника правоохоронного органу. Якщо провину зловмисника доведуть в суді, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Або навіть довічне ув'язнення.