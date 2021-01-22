На Миколаївщині чоловік відрізав батьку ніс, порізав статеві органи, та стріляв у копів
Справжній екшн стався 21 січня, коли поліціянти прибули збирати докази ймовірної причетності зловмисника до травмування батька. Розпочалася ця історія за день до цього, коли 55-річний пенсіонер посварився з сином.
За даними слідства, 36-річний чоловік схопився за ніж та почав різати батька. Із відрізаним носом, пошматованою губою та порізами статевих органів постраждалий зумів добігти до будинку сестри, яка викликала швидку. Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
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Чоловіка госпіталізували до лікарні, а вже наступного дня до місця злочину прибули правоохоронці.
Почав бій з поліцейськими
- Коли чоловік побачив слідчих, які чомусь вирішили зайнятися роботою лише за добу після інциденту, він одразу відкрив по них вогонь на ураження.
- Декількох з поліціянтів зловмисник поранив.
- Знешкоджувати його приїхали бійці "КОРДу", які взяли будинок штурмом.
- Зловмисника роззброїли та затримали.
За фактом стрілянини по поліціянтах слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про посягання на життя працівника правоохоронного органу. Якщо провину зловмисника доведуть в суді, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Або навіть довічне ув'язнення.
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