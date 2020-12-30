Епічна аварія сталася 29 грудня у селі Підлісне Новоодеського району Миколаївської області. Мікроавтобус "БАЗ", який прямував з Нової Одеси до Сафронівки, виїхав з дороги та заїхав у подвір'я приватного будинку.

Подробиці інциденту повідомили у поліції Миколаївської області. За даними правоохоронців, під час ДТП у салоні маршрутки перебували 15 пасажирів та водій. Дивіться також У центрі Львова п'яний водій мчав зустрічною смугою: епічне відео Що відомо про аварію Внаслідок ДТП травми тримали 59-річний чоловік та 61-річна жінка.

Як з'ясували слідчі, водій мікроавтобуса не зміг втримати транспортний засіб на дорозі та виїхав з неї. Через це "БАЗ" протаранив паркан приватного домоволодіння та опинився на дні пустого басейну.

На місці події працювали медики швидкої та слідчі. Правоохоронці відкрили кримінальну справу щодо порушення правил безпеки дорожнього руху.

Якщо водія автобуса визнають винним, йому загрожує до 3 років обмеження волі.

Автобус зазнав серйозних ушкоджень / Фото поліції Миколаївщини