Впала в порожній басейн: маршрутка влетіла в приватну садибу на Миколаївщині – фото
Епічна аварія сталася 29 грудня у селі Підлісне Новоодеського району Миколаївської області. Мікроавтобус "БАЗ", який прямував з Нової Одеси до Сафронівки, виїхав з дороги та заїхав у подвір'я приватного будинку.
Подробиці інциденту повідомили у поліції Миколаївської області. За даними правоохоронців, під час ДТП у салоні маршрутки перебували 15 пасажирів та водій.
Дивіться також У центрі Львова п'яний водій мчав зустрічною смугою: епічне відео
Що відомо про аварію
- Внаслідок ДТП травми тримали 59-річний чоловік та 61-річна жінка.
- Як з'ясували слідчі, водій мікроавтобуса не зміг втримати транспортний засіб на дорозі та виїхав з неї. Через це "БАЗ" протаранив паркан приватного домоволодіння та опинився на дні пустого басейну.
- На місці події працювали медики швидкої та слідчі. Правоохоронці відкрили кримінальну справу щодо порушення правил безпеки дорожнього руху.
- Якщо водія автобуса визнають винним, йому загрожує до 3 років обмеження волі.
Автобус зазнав серйозних ушкоджень / Фото поліції Миколаївщини
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter