Відразу у кількох областях України відбулися мітинги проти підвищення комунальних тарифів. На акції протесту вийшли жителі Харкова, Полтави, Кривого Рогу та Миколаєва.

Полтава

У Полтаві люди вийшли на протест через підвищення тарифів на газ. Поліція перекрила рух трасою Київ – Харків в межах міста, пише "Полтавщина".

Раніше На Полтавщині мітингувальники перекрили трасу Київ – Харків: чого вони вимагають, фото

Близько 20 мітингувальники ходять туди-сюди з плакатами по пішохідному переході. Через це й обмежений рух трасою.



Протестувальники у Полтаві / Фото "Полтавщина"

Зауважимо, що Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, погодила підвищення тарифу за розподіл газу у Полтаві до 2,31 гривні на метр кубічний.

Миколаїв

У Миколаєві люди протестували під будівлею міської ради. Там зібралося понад 100 людей. Усі вони вимагають від влади не підвищувати ціни на комунальні послуги.



Жителі Миколаєва під міською радою

Від міськради мітингувальники вирушили до Інгульського мосту, щоб перекрити рух. Втім, правоохоронцям вдалось розігнати демонстрантів.



У Миколаєві теж протестували проти підвищення тарифів

Кривий Ріг

Жителі Кривого Рогу теж прийшли під міську раду з вимогою до влади зберегти тарифи, які діяли до 1 січня 2021 року.

Протест у Кривому Розі: відео

Харків

На Харківщині у демонстрації взяли участь пів сотні людей. Вони перекрили дорогу в селищі міського типу Високий. Раз у 15 хвилин вони пропускають транспорт. За порядком на місці слідкує поліція.



Протестувальники у Харкові / Фото Depo Харків

Учасники акції з плакатами також побували під стінами міської ради.



Акція протесту на Харківщині / Фото Depo Харків

Зверніть увагу! Кабінет Міністрів перед Новим роком значно підвищив тариф на електроенергію для населення, хоча й залишив фіксовану ціну. Зокрема скасували пільгову ціну у 90 копійок за кіловат-годину за перші 100 кіловат-годин.