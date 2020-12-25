У Миколаєві на території нафтобази 25 грудня стався конфлікт між новим та старим власником приватної фірми. Бізнесмени мирно розібратися не можуть, тому викликали поліцію.

Як повідомляє сайт "Преступности.нет" новий директор прибув на робоче місце з рішенням суду й групою невідомих та начебто захопив підприємство, яке займається зберіганням нафти. Йдеться про компанію "Глобал-Інвест".

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Очевидно, що це банальний господарський спір, у який, як це заведено в Україні, залучають приватні силові структури.

Поліцію викликав колишній директор, коли побачив, що на його місце прибула заміна.

Що відомо про сторони конфлікту

Згідно з даними OpenData, 21 грудня у підприємства в черговий раз змінився власник. Ним стала компанія "Макском Девелопмент ЛТД".



До цього, з травня 2019 року підприємством володіли Айказ Овасафян і компанія "Елліс Трейд Енд Фаненс", яка зареєстрована на Британських Віргінських островах – це офшорна зона.

Нові власники змінили директора і юридичну адресу підприємства, але схоже старий власник не згоден з таким рішенням.

Наразі поліція встановлює всі обставини справи.