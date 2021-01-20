Lexus колишнього парламентаря та представника партії БПП Олександра Жолобецького зупинили працівники поліції Миколаєва після повідомлення громадян про нібито нетверезого водія. Закінчилася ця історія скандалом та ймовірним побиттям політика.

Конфлікт між поліцією та колишнім нардепом стався ввечері 19 січня. За даними видання Новости-N, Жолобецький спочатку нібито відмовився спілкуватися з патрульними та навіть намагався втекти.

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Правоохоронцям довелося наздоганяти Lexus вдруге.

Що відомо про затримання колишнього нардепа Жолобецького у Миколаєві

Політик нібито відмовився проходити тест на сп'яніння та їхати до лабораторії, а також наполягав на тому, щоб його відпустили додому. При цьому він апелював до поліціянтів тим, що у них немає ніяких доказів його нетверезого стану.

Копи ж казали, що чоловіка підозрюють у нанесення тілесних ушкоджень співробітнику поліції.

По відео неможливо зрозуміти, чи справді Жолобецький був п'яним, оскільки розмовляв він досить виразно.

Політика примусово відвезли до Заводського відділення поліції, де він на підвищених тонах продовжив спілкуватися з поліціянтами.

Жолобецький стверджував, що працівники МВС розбили йому носа. Але копи при цьому казали, що "на вулиці ожеледиця".

Дивіться відео затримання колишнього нардепа Жолобецького:

Згодом затриманого відпустили, склавши на нього 3 протоколи та ще один на його жінку. Ніяких офіційних звинувачень екснардепа у нападі на поліцейських не висунули. А от за управління машиною в нетверезому стані, відмову пред'являти посвідчення водія та невиконання вимоги про зупинку чоловіка можуть покарати.

Жінку політика збираються притягнути до відповідальності за дрібне хуліганство.

Дивіться відео конфлікту екснардепа з поліцейськими у відділку: