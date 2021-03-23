У Миколаєві вводять спецперепустки на громадський транспорт

Джерело:фейсбук Олександра Сєнкевича
У Миколаві з 24 березня посилюють карантинні обмеження. Також міська влада вирішила запровадити спеціальні перепустки для проїзду у громадському транспорті.
Відповідне рішення ухвалила комісія з питань ТЕБ та НС 22 березня. Про це повідомив у фейсбуці мер міста Олександр Сєнкевич.
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Підприємствам, установам та організаціям необхідно оновити електронні перепустки своїм працівникам. Для цього потрібно скористатись електронною системою на сайті Миколаївської міськради.
Сєнкевич наголосив, що попередні перепустки, які видавали минулого року, вже не дійсні. Кожен документ матиме свій індивідуальний QR-код, а його копія буде зберігатися у спеціальній базі на сайті.
Після реєстрації перепустка прийде на електронну пошту. Її потрібно носити постійно для проїзду, разом з документами, що підтверджують особу.
Зазначимо, що з 24 березня у Миколаєві запроваджують жорсткий карантин через складну ситуацію з коронавірусом. Поки що ці правила діятимуть до 4 квітня.