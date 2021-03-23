У Миколаві з 24 березня посилюють карантинні обмеження. Також міська влада вирішила запровадити спеціальні перепустки для проїзду у громадському транспорті.

Відповідне рішення ухвалила комісія з питань ТЕБ та НС 22 березня. Про це повідомив у фейсбуці мер міста Олександр Сєнкевич.

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Підприємствам потрібно оформити перепустки своїм працівникам

Підприємствам, установам та організаціям необхідно оновити електронні перепустки своїм працівникам. Для цього потрібно скористатись електронною системою на сайті Миколаївської міськради.

Попередні перепустки вже не дійсні

Сєнкевич наголосив, що попередні перепустки, які видавали минулого року, вже не дійсні. Кожен документ матиме свій індивідуальний QR-код, а його копія буде зберігатися у спеціальній базі на сайті.

Після реєстрації перепустка прийде на електронну пошту. Її потрібно носити постійно для проїзду, разом з документами, що підтверджують особу.

У Миколаєві вводять жорсткий карантин

Зазначимо, що з 24 березня у Миколаєві запроваджують жорсткий карантин через складну ситуацію з коронавірусом. Поки що ці правила діятимуть до 4 квітня.

Що буде заборонено:

роботу закладів культури – кінотеатрів, театрів, музеїв, концертних залів;

роботу ТРЦ, окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії;

роботу ярмарків "вихідного дня";

проведення релігійних богослужінь, якщо у приміщенні – більше ніж 1 особа на 10 квадратних метрів;

проведення масових;

присутність глядачів на спортивних змаганнях;

заклади громадського харчування працюватимуть лише на винос.