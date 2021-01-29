У Миколаєві нетверезий водій наїхав на патрульну і спробував втекти: фото

Ввечері 28 січня у Миколаєві під колеса автівки потрапила сержант поліції. Коли вона спілкувалась з водієм, що порушив правила дорожнього руху, на неї наїхала інша машина.
Джерело: поліція Миколаївської області
Аварія сталась на вулиці Крилова, що у Заводському районі міста.
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Одразу після ДТП водій Nissan Micra спробував втекти. Проте цього 40-річному чоловіку не дозволили зробити колеги-правоохоронці потерпілої. У водія були ознаки сп'яніння. Також він активно намагався чинити опір представникам поліції. Постраждалу патрульну, якій 21 рік, одразу доставили до лікарні.
Інцидент кваліфікували як порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Проте також горе-водій відповідатиме ще й за опір поліцейському та нанесення важких тілесних ушкоджень.
Наразі правоохоронці встановлюють, що саме спонукало чоловіка на такий вчинок. Триває розслідування.