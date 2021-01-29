Ввечері 28 січня у Миколаєві під колеса автівки потрапила сержант поліції. Коли вона спілкувалась з водієм, що порушив правила дорожнього руху, на неї наїхала інша машина.

Джерело: поліція Миколаївської області

Аварія сталась на вулиці Крилова, що у Заводському районі міста.

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21-річну поліцейську госпіталізували

Одразу після ДТП водій Nissan Micra спробував втекти. Проте цього 40-річному чоловіку не дозволили зробити колеги-правоохоронці потерпілої. У водія були ознаки сп'яніння. Також він активно намагався чинити опір представникам поліції. Постраждалу патрульну, якій 21 рік, одразу доставили до лікарні.

У водія були ознаки сп'яніння

Інцидент кваліфікували як порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Проте також горе-водій відповідатиме ще й за опір поліцейському та нанесення важких тілесних ушкоджень.

Наразі правоохоронці встановлюють, що саме спонукало чоловіка на такий вчинок. Триває розслідування.

Наїзд здійснив водій Nissan Micra / Фото пресслужби поліції у Миколаївській області