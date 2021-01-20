У Миколаєві водій мікроавтобуса не великій швидкості ледве не збив пішохода з дитиною, а потім накинувся на нього з кулаками. Постраждалий йшов через "зебру". Це сталось 20 січня.

Ймовірно наляканий чоловік щось почав казати у бік водія – той вискочив з Mercedes й декілька разів його вдарив. З пішоходом була маленька дівчинка, яку він тримав за руку. Про це повідомляють "Вартові Еспресо".

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У конфлікт втрутилась жінка, а також інші водії. Нападник, який очевидно дуже поспішав, сів у свій автомобіль та поїхав далі. Номери машини – ВЕ5693ЕК.

У Миколаєві водій накинувся на пішохода з дитиною: дивіться відео

Раніше сайт 24 каналу повідомляв, що у Києві 19 січня Mitsubishi збив жінку, яка переходила дорогу на "зелене". Постраждалу відвезли у лікарню.