Правоохоронці Миколаївської області спільно зі спецпідрозділами викрили групу наркоторговців. До її складу входили щонайменше 6 осіб. За місяць вони збували майже 10 тисяч доз.

За інформацією правоохоронців, заробіток зловмисників сягав пів мільйона гривень на місяць. До складу злочинної групи входили люди віком від 31 до 52 років.

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Їх затримали 23 березня під час спецоперації силовики з кінологами. Зокрема, залучили спецпідрозділ КОРД і роту поліції особливого призначення.

Що з'ясували поліцейські

Під час досудового слідства встановили, що наркобізнесом керували дві жінки з Миколаївщини. Вони налагодили торгівлю метадоном.

Наркотичну речовину їм постачав 52-річний житель Одеси.



Поліцейські затримали наркоторговців / Фото Національної поліції

Дилерки контролювали діяльність членів групи та розподіл грошових коштів.

Чоловіки, які були в "команді", охороняли та контролювали роздрібних торговців.



Поліцейські затримали наркоторговців / Фото Національної поліції

Що відомо про збут наркотиків

Збували "товар" у Южноукраїнську та у Первомайському.

Відомо, що за місяць угруповання могло збути до 10 000 доз, а кількість їхніх клієнтів перевищувала 100 осіб,

– повідомили у поліції.

Правоохоронці провели 10 обшуків у фігурантів цієї справи. Вони вилучили декілька літрів метадону, мобільні телефони, банківські та скреч-карти, стартові пакети різних мобільних операторів, якими користувались наркозбувачі під час незаконної діяльності.



Речові докази, які вилучили у злочинців / Фото Національної поліції

Також вони виявили чорнові записи з розподілом доходів між учасниками групи та клієнтською базою, гроші та інші речові докази.



Речові докази, які вилучили у злочинців / Фото Національної поліції

Яке покарання за збут наркотиків

4 правопорушників, зокрема одну з лідерок, вже затримали. Їм повідомлено про підозру у збуті наркотичних засобів за попередньою змовою.



Затримали одну з лідерок угрупування / Фото Національної поліції

Найближчим часом оберуть запобіжний захід. Відповідно до Кримінального кодексу, їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Щодо інших учасників наркотичного угрупування триває розслідування.



Інші учасники справи / Фото Національної поліції

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Коментар поліції: відео