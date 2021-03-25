Спецпризначенці на Миколаївщині затримали групу наркоторговців: вони збували метадон – фото
Правоохоронці Миколаївської області спільно зі спецпідрозділами викрили групу наркоторговців. До її складу входили щонайменше 6 осіб. За місяць вони збували майже 10 тисяч доз.
Джерело:Поліція Миколаївщини
За інформацією правоохоронців, заробіток зловмисників сягав пів мільйона гривень на місяць. До складу злочинної групи входили люди віком від 31 до 52 років.
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Їх затримали 23 березня під час спецоперації силовики з кінологами. Зокрема, залучили спецпідрозділ КОРД і роту поліції особливого призначення.
Що з'ясували поліцейські
- Під час досудового слідства встановили, що наркобізнесом керували дві жінки з Миколаївщини. Вони налагодили торгівлю метадоном.
- Наркотичну речовину їм постачав 52-річний житель Одеси.
Поліцейські затримали наркоторговців / Фото Національної поліції
- Дилерки контролювали діяльність членів групи та розподіл грошових коштів.
- Чоловіки, які були в "команді", охороняли та контролювали роздрібних торговців.
Поліцейські затримали наркоторговців / Фото Національної поліції
Що відомо про збут наркотиків
Збували "товар" у Южноукраїнську та у Первомайському.
Відомо, що за місяць угруповання могло збути до 10 000 доз, а кількість їхніх клієнтів перевищувала 100 осіб,
– повідомили у поліції.
Правоохоронці провели 10 обшуків у фігурантів цієї справи. Вони вилучили декілька літрів метадону, мобільні телефони, банківські та скреч-карти, стартові пакети різних мобільних операторів, якими користувались наркозбувачі під час незаконної діяльності.
Речові докази, які вилучили у злочинців / Фото Національної поліції
Також вони виявили чорнові записи з розподілом доходів між учасниками групи та клієнтською базою, гроші та інші речові докази.
Речові докази, які вилучили у злочинців / Фото Національної поліції
Яке покарання за збут наркотиків
4 правопорушників, зокрема одну з лідерок, вже затримали. Їм повідомлено про підозру у збуті наркотичних засобів за попередньою змовою.
Затримали одну з лідерок угрупування / Фото Національної поліції
Найближчим часом оберуть запобіжний захід. Відповідно до Кримінального кодексу, їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Щодо інших учасників наркотичного угрупування триває розслідування.
Інші учасники справи / Фото Національної поліції
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Коментар поліції: відео
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