Вибивали 37 тисяч доларів: у Миколаєві "Альфа" затримала членів банди – фото

Бійці СБУ провели спецоперацію з викриття та затримання членів угрупування, яке тероризувало мешканців Миколаївської області. Зловмисники займалися наповнюванням "общаку" місцевого криміналітету.

За даними слідства, угрупування, членів якого затримали за допомогою бійців спецпідрозділу "А", вимагало чималі гроші у підприємців.

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Погрожували зловмисники мешканцям області фізичною розправою.

Вилучили зброю



Бійці "Альфи" затримали членів бандитського угрупування / Фото пресслужби СБУ

У двох ватажків банди, за якими стежили оперативники, витягли з автівки та поклали обличчям у землю бійці "Альфи".

У них вилучили два бойових пістолети.

Правоохоронці задокументували, що фігуранти справи вибивали від одного з бізнесменів майже 37 тисяч доларів. Гроші мали б піти на утримання "злодіів у законі", а також засуджених злочинців.

За фактом вимагання продовжуються слідчі дії. Наразі слідчі встановлюють всіх учасників банди та намагаються їх затримати та притягнути до відповідальності.

Також правоохоронці перевіряють інформацію щодо причетності затриманих до вчинення інших тяжких злочинів.