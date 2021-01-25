У Миколаєві роздягнутий чоловік побив автовласника та викрав машину

Ранок першого робочого дня розпочався для одного з мешканців Миколаєва вкрай неприємно. На нього напав невідомий, який забрав автівку та поїхав.
Вкрадений Hyundai патрульні поліцейські затримали через 10 хвилин неподалік від місця злочину. Про це повідомляє видання "Преступности.НЕТ".
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Після того, як на місце події прибули правоохоронці, патрульні отримали орієнтування та почали пошуки викраденої машини. Вже за кілька хвилин вони побачили припаркований Hyundai на одному з перехресть.
Зловмисника затримали. Через викрадення машини відкрили кримінальну справу.