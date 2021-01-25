У Миколаєві роздягнутий чоловік побив автовласника та викрав машину

Ранок першого робочого дня розпочався для одного з мешканців Миколаєва вкрай неприємно. На нього напав невідомий, який забрав автівку та поїхав.

Вкрадений Hyundai патрульні поліцейські затримали через 10 хвилин неподалік від місця злочину. Про це повідомляє видання "Преступности.НЕТ".

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Зловмисника затримали, йому загрожує від трьох до п'яти років обмеження волі, або такий саме термін ув'язнення.

Зіграв у GTA

Події, які нагадують популярну гру Grand Theft Auto, сталися близько 6 ранку на Центральному проспекті.

Коли власник легковика підходив до своєї машини, до нього підбіг чоловік у спідній білизні.

Нападник завдав чоловіку декілька ударів, після чого сів у автівку та поїхав.

Після того, як на місце події прибули правоохоронці, патрульні отримали орієнтування та почали пошуки викраденої машини. Вже за кілька хвилин вони побачили припаркований Hyundai на одному з перехресть.

Зловмисника затримали. Через викрадення машини відкрили кримінальну справу.