Справа на понад 2 мільйони: у Миколаєві правоохоронці провели масові обшуки у чиновників ЖКГ

У Миколаєві поліція проводить масові обшуки у чиновників Департаменту житлово-комунального господарства міськради. Справа стосується завдання збитків бюджету у розмірі понад 2 мільйонів гривень.

Протягом 19 лютого правоохоронці провели 11 обшуків не лише за місцем роботи чиновників, але й вдома.

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Як працювала злочинна схема

За даними поліції, посадовці Департаменту ЖКГ міськради Миколаєва та комунальних підприємств міста розробили схему привласнення коштів державного та місцевого бюджетів. Вони дублювали виконані роботи, завищуючи їхні обсяги або частково не виконуючи їх.

Правоохоронці встановили, що дії чиновників завдали збитків на понад 2 мільйони гривень.

Наразі досудове розслідування триває. Якщо провину чиновників доведуть, їм загрожує:

до 5 років обмеження волі;

до 8 років позбавлення волі.

У Миколаєві правоохоронці провели масові обшуки у чиновників / Фото Нацполіції