У Миколаєві посилили карантинні обмеження до 3 квітня. Це зробили для того, щоб збити нову хвилю COVID-19 та уникнути потрапляння до червоної зони.

Глава Миколаївської ОДА Віталій Кім закликав з розумінням поставитись до обмежень та максимально їх дотримуватись.

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В області складна ситуація з коронавірусом

На зараз у нас дуже погана ситуація щодо COVID-19 в області, особливо у місті Миколаєві. Було ухвалено рішення про посилення заходів щодо протидії коронавірусу. Маю надію, що ці заходи дадуть змогу нам не потрапити у червону зону,

– наголосив чиновник.

Він зазначив, що наступні 10 днів можуть бути вирішальними: "Ми повинні збити показники захворюваності".

Віталій Кім пояснив, що у випадку, коли область потрапить у червону зону, то введуть усі обмеження повної ізоляції та це триватиме три тижні.

Саме тому влада буде жорстко контролювати роботу нічних закладів і перевізників. Водночас ринкам дозволять працювати за умови дотримання усіх заходів безпеки.

Зверніть увагу! Станом на 24 березня Миколаївища перебуває у помаранчевій зоні карантину.

Карантин в Україні: коротко

В Україні діє адаптивний карантин.

Станом на 24 березня більшість областей перебувають у помаранчевій зоні.

У червоній зоні карантину: Київ та Київська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Дніпропетровська, Одеська, Чернівецька, Сумська області.



Зони карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу