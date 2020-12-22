У Миколаєві поліція накрила онлайн-порностудію, яку організував 30-річний місцевий мешканець. Тут працювали 15 дівчат, які демонстрували клієнтам еротичні й порнографічні сцени, за що отримували до 100 доларів за пів години.

Разом з організатором порностудії працювали також дві адміністраторки. Про це повідомляє поліція.

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Організували онлайн-порностудію в орендованому офісному приміщенні, яке обладнали відповідним інтер'єром і потрібною для "роботи" технікою.

За свою роботу дівчата-моделі могли отримувати до 100 доларів за пів години, а їхній "робочий день" подекуди тривав і понад 16 годин.



Онлайн-порностудія в Миколаєві / Фото поліції

Що цікаво, послуги надавали переважно іноземцям. Тож усі дівчата повинні були володіти англійською мовою, а ось українською чи російською розмовляти їм забороняли.

За це й багато інших "порушень", як ось українська чи російська музика під час ефіру, їжа на робочому місці тощо, "трудовий договір" передбачав систему штрафів.

Правоохоронці вилучили всю комп'ютерну техніку, "чорнові" записи, а також гроші – 100 тисяч гривень, 3 тисячі доларів і 1 тисячу євро.



Правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку й гроші / Фото поліції

Під час обшуків на місці була одна з адміністраторок – її вже затримали. Ще 7 людям – організатору, іншій адміністраторці й дівчатам, які були на момент обшуку – повідомили про підозру в незаконному розповсюдженні порно. За це їм загрожує до 7 років за ґратами.

У Миколаєві накрили онлайн-порностудію: дивіться відео