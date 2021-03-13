У центрі Миколаєва чиновник обласної державної адміністрації Ігор Бурда хотів на автівці втекти від поліцейських. Аби уникнути відповідальності, він запропонував правоохоронцям хабар.

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім з посиланням на поліцію.

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Поліція ганялася за п'яним чиновником

Був шокований, коли прочитав інформацію про автомобільну гонитву співробітників патрульної поліції за держслужбовцем з ОДА по центральних вулицях міста Миколаєва,

– написав Кім.

Голова ОДА зазначив, що інформацію підтвердили поліцейські. Злісним порушником виявився чиновник ОДА, кандидат в депутати від "Слуги народу" окрузі Ігор Бурда.

Як він порушив закон

За словами Кіма, посадовець відзначився ввечері 12 березня спробою втекти від правоохоронців, та ще й намагався "порешать" з патрульними.

Після "перегонів" вулицями міста поліцейські таки зупинили порушника. Однак він відмовився пройти алкотест, хоча і виглядав п'яним. На чоловіка склали протоколи.

Від Бурди чекають заяву про звільнення

"Намагатися втекти від поліції, створюючи аварійну ситуацію і наражаючи на небезпеку інших людей, – неприпустимо! А для держслужбовця – вдвічі більше неприпустимо!" – наголосив Кім.

Він порекомендував всім забути слово "порішати" та не "спокушати долю". А від Бурди голова ОДА очікує заяву про звільнення з посади.

Кім додав, що дав доручення керівнику апарату Миколаївської ОДА та держслужби області провести додаткове ознайомлення посадовців етичним кодексом українського держслужбовця та посилити роботу з транспортної дисципліни.

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