У Миколаєві ЛГБТ-активісти отримали черговий меседж від гомофобів – прийшов лист на електронну пошту з погрозами. Обіцяють, що будуть палити будинки та різати рідних і близьких цих людей.

Аноніми підкреслили, що на це вони отримали "благословення від духовних наставників". Про це розповідають самі ЛГБТ-активісти у фейсбуці, передає сайт 24 каналу.

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Приводимо текст листа в оригіналі:

Біжіть свині.

Ви ганьбите націю, ганьбите країну, ганьбите наше місто.

Не за те полягла Небесна Сотня. Не за те кожен день гинуть на фронті наші брати.

Тепер ви вирішили осквернити нашу віру. Зганьбили нашу рідну церкву, яка тільки струсила з себе багаторічне ярмо Московського патріархату. Вашому богохульству не буде прощення.

Повідомлення про мінування – всього лише попередження.

Ми отримали благословення від наших духовних наставників і тепер нас нічого не стримує.

Ми будемо відловлювати вас по одному. На вечірніх вулицях, у дворах і в під'їздах. Ми будемо палити ваші будинки, різати Ваших рідних і близьких. Відтепер ви завжди будете озиратися.

Ми оголошуємо сафарі.

Гомофоби також надіслали відео на якому зібрані любительські кадри знущання з прапора ЛГБТ-спільноти та насильство над людьми. У кінці ролику хлопець у балаклаві "віддає шану Сонцю" – тобто "зігує", як це роблять представники неонацистів.

В ЛГБТ-спільноті вважають, що ці погрози лише цькування та метод залякування активістів.

Але це не спрацює: ми й надалі будемо змінювати цю країну, бо це й наша Батьківщина також. І це наше місто, з якого ми, попри ваші бажання, нікуди не поїдемо,

– йдеться у повідомленні.

28 грудня на поштову адресу цієї ж організації надійшов лист з погрозою "підірвати" головний офіс – поліція вибухівку не знайшла.