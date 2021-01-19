Будемо різати ваших рідних: у Миколаєві погрожують розправою ЛГБТ-активістам
У Миколаєві ЛГБТ-активісти отримали черговий меседж від гомофобів – прийшов лист на електронну пошту з погрозами. Обіцяють, що будуть палити будинки та різати рідних і близьких цих людей.
Аноніми підкреслили, що на це вони отримали "благословення від духовних наставників". Про це розповідають самі ЛГБТ-активісти у фейсбуці, передає сайт 24 каналу.
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Приводимо текст листа в оригіналі:
Гомофоби також надіслали відео на якому зібрані любительські кадри знущання з прапора ЛГБТ-спільноти та насильство над людьми. У кінці ролику хлопець у балаклаві "віддає шану Сонцю" – тобто "зігує", як це роблять представники неонацистів.
В ЛГБТ-спільноті вважають, що ці погрози лише цькування та метод залякування активістів.
Але це не спрацює: ми й надалі будемо змінювати цю країну, бо це й наша Батьківщина також. І це наше місто, з якого ми, попри ваші бажання, нікуди не поїдемо,
– йдеться у повідомленні.
28 грудня на поштову адресу цієї ж організації надійшов лист з погрозою "підірвати" головний офіс – поліція вибухівку не знайшла.
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