У Миколаєві на подвір'ї будинку вибухнула граната: загинув чоловік – відео
У Миколаєві 9 січня 2021 року трапився вибух на території приватного домоволодіння. Правоохоронці обстеживши територію знайшли тіло жителя будинку.
Деталі інциденту
Вибух трапився о 13:10 у Заводському районі Миколаєва. За попередніми висновками спеціалістів, вибухнула граната РГД-5. Про це повідомили у Нацполіції Миколаївської області.
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Правоохоронці внесли відомості про інцидент до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтями про умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю.
Наразі є 2 версії загибелі потерпілого самогубство та необережне поводження з вибуховими речовинами.
Наразі поліцейські збирають речові докази, аби підтвердити чи спростувати кожну з них,
– розповіли у Нацполіції.
Правоохоронці встановлюють причини події та походження вибухового пристрою.
У Миколаєві внаслідок вибуху гранати загинув чоловік
Дивіться відео з місця вибуху гранати у Миколаєві:
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