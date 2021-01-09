У Миколаєві 9 січня 2021 року трапився вибух на території приватного домоволодіння. Правоохоронці обстеживши територію знайшли тіло жителя будинку.

Деталі інциденту

Вибух трапився о 13:10 у Заводському районі Миколаєва. За попередніми висновками спеціалістів, вибухнула граната РГД-5. Про це повідомили у Нацполіції Миколаївської області.

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Правоохоронці внесли відомості про інцидент до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтями про умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю.

Наразі є 2 версії загибелі потерпілого самогубство та необережне поводження з вибуховими речовинами.

Наразі поліцейські збирають речові докази, аби підтвердити чи спростувати кожну з них,

– розповіли у Нацполіції.

Правоохоронці встановлюють причини події та походження вибухового пристрою.



У Миколаєві внаслідок вибуху гранати загинув чоловік

Дивіться відео з місця вибуху гранати у Миколаєві: