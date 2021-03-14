У Миколаєві обурились меморіальною дошкою диригентці через схожість із Трампом

Жителі Миколаєва обурились через меморіальну дошку відомій диригентці Світлані Фоміних. Все тому, що на зображенні жінка схожа на експрезидента США Дональда Трампа.
Жителька Миколаєва Людмила Щетініна оприлюднила пост, у якому назвала дошку жахіттям та знущанням з пам'яті про мисткиню.
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За інформацією Новости N, меморіальну дошку урочисто відкрили 11 березня біля головного корпусу коледжу культури й мистецтв.
Шановні миколаївці! Оце так вшанували пам'ять видатної хорової диригентки Світлани Фоміних, лауреатки премії імені Шевченка,
– обурилась Щетініна.
Земляки підтримали жінку
- Так, користувачі під постом підтвердили, що Фоміних зовсім не схожа на себе.
- Український художник Іван Марчук написав, що "потрібно перевшанувати, бо цей "витвір" не є мистецьким… Ще на Трампа схоже".
- Крім того, зображення назвали карикатурним та навіть потворним.
- Користувачка мережі Лариса Столярова зауважила, що зображення не схоже на фото, яке взяли за основу.
Хто така Світлана Фоміних?
Це
хорова диригентка.
У 19993 році вона стала лауреаткою Шевченківської премії за концертні програми та поширення сучасної української хорової музики.
Народилась в Росії, але з 1970 року працювала викладачем Миколаївського культосвітучилища. З 1973 року керувала жіночим академічним хором училища культури й ОНМЦ у Миколаєві.
Фоміних трагічно загинула 14 жовтня 2009 року. Вона потрапила під колеса авто, коли йшла на репетицію.
Світлана Фоміних / Фото knpu.gov.ua