У центрі Миколаєва під час святкування Нового року в ніч на 1 січня сталась пожежа – загорілось 2 квартири. Причина – на балкон залетів феєрверк.

Це сталось на вулиці Садовій, 18. Про інцидент повідомляє місцевий сайт "НикВести".

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Зазначається, що феєрверк потрапив на балкон однієї квартири на 7 поверсі у якій нікого не було – виник вогонь, який перекинувся на сусідню квартиру на 6 поверсі.

На місце прибули пожежники, газова служба та швидка. Наразі невідомо чи хтось постраждав. Вогонь ліквідували.

Чи заборонені в Україні феєрверки

З 2014 року в українських містах та селах почали забороняти використання феєрверків – люди не дотримуються елементарних правил безпеки – до прикладу запускати феєрверки слід на відстані не менше 100 метрів від будівель.

До того ж салюти дуже нагадують вибухи у зоні бойових дій – вважається, що поки в Україні триває війна, на мирній території необхідно відмовитись від феєрверків.

На рівні закону феєрверки в Україні так й не заборонили – за це не передбачено ніякої відповідальності.