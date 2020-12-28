У Миколаєві 28 грудня невідомий погрожував підірвати офіс ЛГБТ-спільноти. Зловмисник надіслав повідомлення з погрозами на електронну скриньку організації. Крім того, він анонімно заявив у поліцію, що будівля замінована.

Деталі інциденту

Повідомлення ЛГБТ-спільноті надійшло англійською мовою. Крім того, зловмисник прикріпив до нього фото предмета, схожого на бомбу. Про це повідомляє "Преступности.НЕТ".

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Я збираюся вбити вас усіх бомбою. Представники ЛГБТ-спільноти, звертаюся до вас від імені білого населення Німеччини. У відповідь на ваш прогресивний наступ на нашу країну я вирішив відповісти одиничним расовим терором,

– мовиться у повідомленні.

Зловмисник додав, що доставив і заклав саморобний вибуховий пристрій. За його словами, він хоче вбити якомога більше людей.

"Я рибуду на місце і відкрию вогонь з автоматичного карабіна. Я впевнений, що день початку моєї боротьби увійде в історію вільної білої Європи як початок звільнення від ліволіберального гніту і порятунку білої раси", – наголосив погрожувальник.



Зловмисник заявив, що заклав бомбу в офісі / Фото "Преступности.НЕТ"

Що кажуть у поліції

У Нацполіції Миколаївської області розповіли, що до них надійшло анонімне повідомлення про замінування офісу на вулиці Потьомкінській о 13:46. На місце події негайно виїхати вибухотехніки та кінологи.

У результаті ретельного обстеження приміщення офісу та прилеглої території жодних предметів або пристроїв, які могли б становити загрозу життю та здоров’ю людей, не виявлено,

– підкреслили правоохоронці.

Наразі поліцейські встановлюють особу зловмисника. За порушення йому загрожує ув'язнення терміном від 2 до 6 років.