Депутат Миколаївської міської ради від фракції ОПЗЖ Руслан Москаленко потрапив у скандал. Політик відмовився переходити на українську мову, коли перебував у мерії.

Це відбулося під час засідання постійної депутатської комісії з соціально-гуманітарних питань. Перейти на державну мову його попросила її голова Ганна Норд. Про це повідомляє видання "Никвести".

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Спочатку Москаленко поцікавився, чому він повинен це зробити. Норд наголосила, що вони перебувають у будівлі міської ради. Депутат перепитав, до чого тут заборона.

В Україні набув чинності відповідний закон. Я вважаю, що зараз ми тут представляємо державу Україна. І маємо розмовляти українською,

– підкреслила вона.

"Радий, що ви так вважаєте. Вам треба питання вирішувати або чимось іншим займатися?", – відповів Москаленко й продовжив спілкуватися мовою держави-агресора.

Москаленко відмовився говорити українською у мерії: дивіться відео "Никвести"

Це – не перший скандал за участі політиків ОПЗЖ

Раніше у Миколаєві оскандалився ще один представник ОПЗЖ – Максим Невінчаний, який є депутатом обласної ради. Він святкував Новий рік за московським часом.

Крім цього, на своїй фейсбук-сторінці чоловік опублікував допис із привітанням російського президента Путіна. Через це Невінчаний потрапив до бази "Миротворця".

Закон про мову: основне

Рада ухвалила закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" ще 25 квітня 2019 року. Вже 16 липня він набув чинності.

Цей закон ухвалений для виконання 10 статті Конституції. У ній сказано, що держава забезпечує функціонування державної мови в усіх сферах суспільного життя.

Що передбачає закон про мову / Інфографіка 24 каналу