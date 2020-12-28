На орендованій квартирі у 24-річного мешканця Новоодеського району Миколаєва знайшли величезну кількість наркотичних препаратів. Про ймовірну злочинну діяльність чоловіка правоохоронці дізналися від власниці квартири.

Саме жінка, яка здавала в оренду житло, виявила заборонені речовини у квартиранта. Про це повідомили у поліції Миколаєва.

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Після отримання від неї виклику, слідчі одразу прибули на невідкладний обшук.

Що відомо про викриття торговця наркотиками в Миколаєві



Чоловік зберігав наркотики у квартирі, яку орендував / Фото пресслужби Нацполіції України

За даними поліції, коли жінка прийшла перевірити умови проживання орендаря без його відома, вона побачила в одній з кімнат наркотики.

Вже під час слідчих дій правоохоронці знайшли:

400 пластикових колб із психотропами;

250 грамів амфетаміну;

150 грамів канабісу;

зіп пакети з наркотичними солями;

електронні ваги;

Також у чоловіка знайшли 20 тисяч пакетів для фасування та 90 рулонів ізострічки, посуд та пластикові місткості для фасування наркотиків.

Поліціянти стверджують, що підозрюваний хотів продавати товар шляхом закладок.

Вартість вилучених у нього наркотиків складає близько 250 тисяч гривень.

Якщо провину підозрюваного у придбанні, зберіганні та розповсюдженні наркотиків доведуть в суді, йому загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі.



Поліціянти з'ясовують спільників затриманого / Фото пресслужби Нацполіції України