Поліція Миколаєва знайшла наркотиків на 250 тисяч: квартиранта викрила пильна господарка житла
На орендованій квартирі у 24-річного мешканця Новоодеського району Миколаєва знайшли величезну кількість наркотичних препаратів. Про ймовірну злочинну діяльність чоловіка правоохоронці дізналися від власниці квартири.
Саме жінка, яка здавала в оренду житло, виявила заборонені речовини у квартиранта. Про це повідомили у поліції Миколаєва.
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Що відомо про викриття торговця наркотиками в Миколаєві
Чоловік зберігав наркотики у квартирі, яку орендував / Фото пресслужби Нацполіції України
За даними поліції, коли жінка прийшла перевірити умови проживання орендаря без його відома, вона побачила в одній з кімнат наркотики.
Вже під час слідчих дій правоохоронці знайшли:
- 400 пластикових колб із психотропами;
- 250 грамів амфетаміну;
- 150 грамів канабісу;
- зіп пакети з наркотичними солями;
- електронні ваги;
Також у чоловіка знайшли 20 тисяч пакетів для фасування та 90 рулонів ізострічки, посуд та пластикові місткості для фасування наркотиків.
Поліціянти стверджують, що підозрюваний хотів продавати товар шляхом закладок.
Вартість вилучених у нього наркотиків складає близько 250 тисяч гривень.
Якщо провину підозрюваного у придбанні, зберіганні та розповсюдженні наркотиків доведуть в суді, йому загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі.
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