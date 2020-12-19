Святий Миколай не забув і про українських військових, які боронять державу в зоні Операції Об'єднаних сил. Він, зокрема, відвідав одну з бойових позицій "Чорних Запорожців" з подарунками й побажаннями.

Відео з відвідинами такого несподіваного гостя опублікувала 72 окрема механізована бригада Чорних Запорожців.

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З самого початку бійці здивувалися такому гостю. Мабуть, не вірили, що Святий зі своїми подарунками міг зайти аж на бойові позиції. Та коли почули, хто до них завітав, радо прийняли гостя.

У зимовий мороз – через поле та блокпост. З подарунками в мішку – у 72-гу бригаду я спішу. "Чорних Запорожців" привітати, бойового настрою вам побажати,

– підкреслив Святий Миколай.

Він наголосив, що справа українських захисників непроста – небезпечна й бойова.

"Свою землю мужньо захищайте, славу своїй Батьківщині здобувайте! Зі святом вас, хлопці", – привітав бійців Святий.

Зазвичай цивільних не допускають до розташування військових на бойових позиціях, але Святого Миколая, зважаючи на статус, пропустили до казарми, де в цей час інші військові відпочивали.

Там гість наших воїнів зустрів кулеметника "Чорних Запорожців" і залишив йому одразу декілька подарунків. Як пояснив сам Святий, боєць славно захищав Україну в році, що минає.

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