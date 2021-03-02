Скандального Петришина, який обіцяв "ї*ати підлеглих як тупих свиней", вигнали з прокуратури

Микола Петришин оскандалився у перший день призначення на посаду керівника Тернопільської прокуратури. Він влаштував гучний алкобенкет і принижував підлеглих. Через це його вигнали з органів.

Через два дні після гучного інциденту його звільнили, а нещодавно і зовсім "попросили" з прокуратури. У висновку дисциплінарної комісії Офісу генпрокурора йдеться, що він пиячив на робочому місці та ображав колег

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Внаслідок цього службового розслідування і рішення дисциплінарної комісії, Миколу Петришина і звільнили. Він більше не зможе працювати у органах прокуратури.

Що казав Петришин про бенкет

Під час розслідування події комісії Микола Петришин розповів, що справді замовив в ресторані закуски та запросив колег.

Однак, жодного алкоголю, за його словами, в кабінеті не було. Петришин лише зазначив, що йому принесли комбучу – напій, відомий як чайний гриб, але він не містив алкоголю.

Що сказали його підлеглі і зафіксували камери

Зовсім іншу версію подій розповів комісії колишній заступник Петришина Олександр Божко.

Він зазначив, що в кабінеті було кілька пляшок з алкоголем – віскі, горілка та вино.

Петришин розливав напої у чарки, закликав випити за його призначення. Він стверджував, що за його керівництва буде лише "єдиноначальство".

Потім Петришин перейшов до образ підлеглих і висловився, що при невиконанні його настанов він буде їх "їб*ти як тупих свиней". Між колегами виникла перепалка, після чого Петришин вигнав підлеглого з кабінету.

Розповідь Божка була підтверджена на поліграфі.

Камери з будівлі прокуратури засвідчили: Петришин сам діставав з пакету пляшку, на якій були акцизні марки, і розливав у чарки.

Бенкет на честь посади: як це було

14 вересня 2020 року Петришина призначили керівником Тернопільської облпрокуратури. Він влаштував на робочому місці вечірку.

На застілля він покликав своїх заступників та вимагав у них "виконувати будь-які накази".

Опісля про бенкеті стало відомо у соцмережах і розгорнувся скандал.

16 вересня у Києві відбулося засідання дисциплінарної комісії Генпрокуратури України,на якому Петришину порекомендували піти у відставку.

Наступного дня його звільнили з посади прокурора Тернопільської області. Однак повністю "вигнали" з прокуратури лише нещодавно.