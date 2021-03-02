Скандального Петришина, який обіцяв "ї*ати підлеглих як тупих свиней", вигнали з прокуратури
Микола Петришин оскандалився у перший день призначення на посаду керівника Тернопільської прокуратури. Він влаштував гучний алкобенкет і принижував підлеглих. Через це його вигнали з органів.
Джерело:Слідство.Інфо
Через два дні після гучного інциденту його звільнили, а нещодавно і зовсім "попросили" з прокуратури. У висновку дисциплінарної комісії Офісу генпрокурора йдеться, що він пиячив на робочому місці та ображав колег
Як це було Бухав і хотів "їб*ти підлеглих, як свиней": у Тернополі прокурора звільнили на 3 день роботи
Внаслідок цього службового розслідування і рішення дисциплінарної комісії, Миколу Петришина і звільнили. Він більше не зможе працювати у органах прокуратури.
Що казав Петришин про бенкет
- Під час розслідування події комісії Микола Петришин розповів, що справді замовив в ресторані закуски та запросив колег.
- Однак, жодного алкоголю, за його словами, в кабінеті не було. Петришин лише зазначив, що йому принесли комбучу – напій, відомий як чайний гриб, але він не містив алкоголю.
Що сказали його підлеглі і зафіксували камери
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter